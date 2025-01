Addio a Giordano Veronesi, pilastro dell’imprenditoria di Verona

Si è spento Giordano Veronesi, figura di spicco del panorama agroalimentare di Verona

Un lutto colpisce l’economia e l’imprenditoria di Verona: si è spento Giordano Veronesi, figura di grande rilievo nel panorama agroalimentare. Veronesi, che aveva da poco compiuto 85 anni, è deceduto questa mattina nella sua abitazione a Verona.

Giordano Veronesi rappresentava la seconda generazione alla guida di un’impresa che ha segnato il tessuto economico del territorio. Con i fratelli Carlo e Bruno, ha preso in mano le redini del gruppo fondato dal padre Apollinare nel 1958, trasformandolo in un colosso del settore agroalimentare. Oggi, l’azienda con sede a Quinto di Valpantena vanta oltre 10 mila dipendenti e un fatturato che supera i 3 miliardi di euro.

Oltre al ruolo in azienda, Giordano Veronesi si è distinto anche per il suo impegno nell’associazionismo imprenditoriale. Dal 1991 al 1997, ha ricoperto la carica di presidente di Confindustria Verona.

Il cordoglio del presidente della Camera.

“Esprimo cordoglio per la scomparsa di Giordano Veronesi. Ne ricordo l’impegno, la visione, il contributo allo sviluppo economico del territorio, la passione per la cultura e l’amore per Verona. Rivolgo le mie condoglianze ai familiari e un pensiero ai collaboratori e al personale aziendale”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Caner: “Uno di quelli che hanno reso grande la nostra terra”.

Anche l’assessore regionale all’Agricoltura Federico Caner ricorda Giordano Veronesi: “Con Giordano Veronesi se ne va uno dei grandi capitani d’industria del Veneto, un imprenditore che guidando un gruppo di 8.000 dipendenti aveva saputo innovare pur mantenendo solide radici nella tradizione e promuovendo la qualità del prodotto. Era uno di quegli imprenditori che hanno il lavoro nel dna, e che grazie a ciò hanno reso grande la nostra terra”.