Il radicchio nel Veronese: “prezzi buoni, ma produzione in calo”

Confagricoltura Verona: “Radicchio nel Veronese: prezzi buoni, ma produzione in calo”.

La stagione del radicchio nel Veronese è stata segnata da alti e bassi: a confermarlo è un’indagine di Confagricoltura Verona. Se da un lato i prezzi sono favorevoli per i produttori, dall’altro la produzione è diminuita a causa del maltempo.

Prezzi buoni ma meno raccolto.

“I prezzi di vendita sono molto buoni“, spiegano Mohammed Laghrous e Manuel Targon di Confagricoltura Verona, titolari dell’azienda Aya Agricoltura di Legnago, una delle principali del settore. Ma la produzione è calata: alcune varietà hanno perso fino al 50%. La causa: “Prima il caldo estremo dell’estate, poi le piogge abbondanti tra agosto e settembre, che hanno stressato le piante, soprattutto quelle tardive”.

Costi e difficoltà per i produttori.

Oltre al meteo sfavorevole, i produttori devono affrontare altri problemi.

Aumento dei costi : concimi, piantine e imballaggi sono rincarati del 30% .

: concimi, piantine e imballaggi sono . Mancanza di lavoratori: “In inverno i nostri dipendenti stranieri tornano a casa e trovare manodopera specializzata è difficile”, spiegano gli agricoltori.

Le varietà di radicchio nel Veronese.

Nella provincia di Verona si coltivano diverse varietà di radicchio.

Radicchio di Verona Igp (a marchio di qualità).

(a marchio di qualità). Radicchio di Treviso e Chioggia .

. Variegato, radicchio rosa e pan di zucchero, molto apprezzati dagli chef.

Il futuro della stagione.

Attualmente si stanno raccogliendo radicchi tondi, semilunghi e lunghi. La raccolta durerà fino a metà febbraio, poi il prodotto verrà conservato in celle frigorifere per essere venduto anche in marzo e aprile. A marzo inizieranno le nuove semine, seguite dalla vendita a settembre.

Intanto, cambia anche il modo in cui il radicchio viene venduto nei supermercati: “Ora si preferisce confezioni assortite con diverse varietà, piuttosto che un solo tipo”, spiegano gli esperti. Questo packaging viene venduto a prezzi molto più alti rispetto a quelli pagati ai produttori.

Coltivazioni in calo in Veneto.

Nel 2023, le superfici coltivate a radicchio in Veneto sono diminuite del 21,6%, arrivando a 3.650 ettari. Verona ha retto meglio rispetto ad altre province come Venezia e Treviso, registrando solo un calo del 5,6% e mantenendo 700 ettari coltivati.