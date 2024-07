FlixBus Verona e lago di Garda, nuovi collegamenti estivi

Con l’estate FlixBus potenzia i collegamenti con Verona e il lago di Garda.

Con l’estate, FlixBus potenzia i collegamenti con tutta la provincia di Verona, in particolare le tratte con il capoluogo e il Garda veronese. Per tutta l’estate, si potrà quindi arrivare a Verona con più facilità dalle principali città italiane: ad esempio, partiranno fino a oltre 100 corse alla settimana da Milano, fino a 77 da Bolzano e fino a 47 da Bologna. Aumenta la frequenza sui collegamenti attivi da Firenze, che passano da 36 a 42 corse alla settimana, mentre sul lungo raggio opereranno fino a 45 corse settimanali da Roma e 14 da Napoli.

Verona si conferma inoltre un nodo strategico della rete europea di FlixBus, grazie ai collegamenti da città come Innsbruck, Monaco di Baviera, Lubiana, Budapest o Lione.

Il Garda veronese.

Il Garda veronese potrà beneficiare di nuovi arrivi dalla Baviera e dal Tirolo, con l’aumento della frequenza sulle tratte da Monaco di Baviera e Innsbruck: per la stagione estiva i collegamenti settimanali per Peschiera del Garda aumentano da cinque a sette, e sono sette anche le corse settimanali operative verso Bardolino, Lazise e Garda.

Peschiera del Garda sarà raggiungibile ogni giorno anche da diversi grandi centri italiani come Milano (fino a 31 volte a settimana) e Torino (fino a 21) e dall’aeroporto di Orio al Serio, con la possibilità di accogliere i flussi turistici in arrivo dall’estero presso lo scalo bergamasco e accompagnarli nel territorio. Anche il parco divertimenti di Gardaland sarà collegato con città come Trento, Milano e Torino.

Analogamente, chi partirà per le vacanze da Verona potrà beneficiare di nuovi collegamenti operativi verso aree di interesse turistico come la Riviera romagnola: Rimini è collegata fino a 14 volte a settimana, sia in centro sia presso le località di Marebello, Rivazzurra e Miramare. Sempre in Romagna, sono raggiungibili fino a sette volte a settimana Riccione, Cattolica, Misano Adriatico, Milano Marittima, Cervia e Cesenatico. Sempre lungo la vicina costa adriatica, sono raggiungibili Porto Garibaldi e Senigallia, nelle Marche.