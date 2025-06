Flashmob simbolico per Gaza della Rete studenti Medi di Verona davanti al liceo Artistico statale.

Nella mattinata dell’ultimo giorno dell’anno scolastico, la Rete degli studenti Medi di Verona ha organizzato un flashmob simbolico per Gaza davanti al liceo Artistico statale di Verona. Un gruppo di studenti si è posizionato di fronte all’ingresso dell’istituto esponendo una bandiera palestinese, per esprimere solidarietà al popolo di Gaza e denunciare le gravi violazioni dei diritti umani in corso.



“Oggi è l’ultimo giorno di scuola e vogliamo cogliere questa occasione per denunciare il genocidio in Palestina – ha dichiarato Zoe Zevio, coordinatrice della Rete degli studenti Medi di Verona -. Mentre in Italia ci prepariamo a vivere l’estate con leggerezza, a Gaza bambini e ragazzi sono privati del diritto all’istruzione e vivono sotto costante minaccia. Crediamo che come studenti, come giovani, sia nostro dovere non rimanere in silenzio di fronte a tali atrocità. Chiediamo al nostro Governo di non contribuire a questa tragedia. In un momento in cui il massacro a Gaza prosegue senza sosta e migliaia di vite vengono spezzate ogni giorno nel silenzio assordante della comunità internazionale, sentiamo il dovere di alzare la voce e dire con forza: basta. Non possiamo accettare che continui a scorrere sangue innocente. È urgente agire, ora”.

In contemporanea, iniziative analoghe si sono svolte anche in altre province del Veneto, come Padova e Vicenza, dove gli attivisti della Rete hanno esposto striscioni e bandiere per ribadire l’urgenza di una presa di posizione chiara e umanitaria sul genocidio in corso.