Arrestato un 37enne dopo che aveva tentato di rubare alcuni prodotti dal supermercato di piazza Cittadella a Verona.

Ieri pomeriggio, venerdì 6 giugno, la polizia di Stato di Verona ha arrestato un 37enne originario del Marocco che, dopo aver tentato di rubare alcuni prodotti da un supermercato in piazza Cittadella, si è ripetutamente scagliato contro il personale del negozio che lo aveva fermato all’uscita. A segnalare l’aggressione alla Centrale Operativa della Questura, ieri, intorno alle 18.30, è stato un cittadino che stava entrando nel supermercato.

Giunti sul posto, gli agenti delle volanti hanno appurato che il 37enne, dopo aver prelevato dagli scaffali alcuni prodotti, si era diretto verso l’area casse, oltrepassandole senza effettuare il pagamento, e si era allontanato con la refurtiva. Riaccompagnato, con non poca fatica presso l’esercizio commerciale, l’uomo, ha cercato di divincolarsi ripetutamente nel tentativo di scappare, anche minacciando l’addetto alla security.

Dopo la breve colluttazione che ne è scaturita, il cittadino straniero è stato bloccato, in attesa dell’arrivo degli agenti delle Volanti. Condotto presso la locale Questura e ultimati gli accertamenti, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato arrestato per rapina impropria. Oggi, il Giudice ha convalidato l’arresto.