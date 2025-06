Un cittadino nigeriano è finito in carcere dopo aver violato l’affidamento ai servizi sociali, dopo la condanna per stupefacenti.

Ieri mattina, venerdì 6 giugno, la polizia di Stato di Verona ha arrestato un cittadino nigeriano che, nonostante il regime di affidamento in prova ai servizi sociali, dopo una condanna per stupefacenti di 4 anni e 6 mesi di reclusione, emessa dall’Autorità Giudiziaria di Trento, è finito in carcere per aver violato le prescrizioni imposte dalla misura.

Ad eseguire il provvedimento di sospensione della misura alternativa alla detenzione gli agenti della Squadra Mobile della Questura scaligera su disposizione dell’Ufficio di Sorveglianza di Verona.

Lo scorso 2 giugno il nigeriano era stato rintracciato in compagnia di due connazionali anch’essi pregiudicati, in un’abitazione situata a Monteforte d’Alpone anziché nel Comune di residenza dove invece aveva l’obbligo di permanere.