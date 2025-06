Incendio di un furgone a Verona, in via Nicolodi: danneggiate anche due auto parcheggiate vicino. Nessuna persona è rimasta ferita.

Incendio di un furgone a Verona, danneggiate anche due auto parcheggiate nelle vicinanza. E’ successo alle 14 di oggi, sabato 7 giugno, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Aurelio Nicolidi, per l’incendio di un furgone centinato. Nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Verona con un’autopompa e un’autobotte. L’incendio, domato rapidamente anche grazie all’uso di schiuma estinguente, ha coinvolto parzialmente due autovetture parcheggiate nelle vicinanze, danneggiate dal calore sprigionato dal rogo.

Il rapido intervento ha scongiurato la propagazione alle vicine piante di un giardino condominiale. Presenti anche la polizia e il personale del 118. Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. L’intervento si è concluso dopo circa un’ora, con la completa messa in sicurezza dell’area.