Gli ospedali del Veneto si preparano ad accogliere e curare cinque bambini feriti a Gaza: due arriveranno a Verona.

La sanità veneta si mobilita per accogliere e curare alcuni dei bambini feriti durante il conflitto nella Striscia di Gaza, che la prossima settimana arriveranno negli ospedali di Verona e Padova. Dopo la disponibilità espressa dal presidente della Regione, Luca Zaia, cinque piccoli pazienti, come riporta Ansa, arriveranno in Veneto la prossima settimana per ricevere cure specialistiche negli ospedali di Verona e Padova.

Due bambini saranno ricoverati all’Azienda ospedaliera Universitaria di Verona, altri due all’ospedale di Padova, mentre per il quinto è ancora in corso la valutazione della struttura più idonea.

A Padova, nel reparto di Pediatria, è già in cura dal 14 maggio un bambino di 10 anni affetto da leucemia, arrivato con la madre e una sorellina di appena quattro mesi. Già a febbraio, un altro piccolo paziente proveniente da Gaza era stato assistito nella città euganea.