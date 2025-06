Bussolengo festeggia i 40 anni di gemellaggio con Nieder Olm

Celebrati a Bussolengo i 40 anni di gemellaggio con il Comune di Nieder Olm: “Quattro decenni di amicizia, scambi e collaborazione”.

Il Comune di Bussolengo ha celebrato i 40 anni di gemellaggio con Nieder Olm. Si sono svolti ieri sera, venerdì 6, in piazzale Vittorio Veneto, alla presenza dell’amministrazione comunale e delle autorità del territorio, i festeggiamenti del 40esimo anniversario di gemellaggio e la firma del rinnovo di amicizia tra il Comune di Bussolengo e Nieder Olm.

Le parole dei due sindaci.

“Oggi celebriamo con orgoglio e commozione i quarant’anni di gemellaggio tra Bussolengo e Nieder Olm – ha detto Roberto Brizzi, sindaco di Bussolengo -. Quattro decenni di amicizia, scambi culturali e collaborazione che hanno arricchito le nostre comunità e hanno forzato i legami tra i nostri popoli. Questo gemellaggio, nato nel 1984, è stato il frutto della visione e dell’impegno di persone straordinarie.

Desidero ricordare con gratitudine Elena Cappelletto e Ingrid Muller, che hanno contribuito in modo determinante alla nascita di questa partnership e promosso la nostra amicizia con dedizione e passione. Il gemellaggio tra Bussolengo e Nieder Olm non è solo legame tra due comunità, ma rappresenta un tassello fondamentale del mosaico della cultura europea. Attraverso scambi culturali, educativi e social, ii gemellaggi hanno contribuito a creare un senso di appartenenza comune e rafforzare l’identità europea.

Oggi, a Bussolengo, accogliamo con entusiasmo i nostri amici tedeschi per continuare questa celebrazione: un’occasione per rinnovare il nostro impegno e guardare il futuro con speranza e determinazione. Viva l’amicizia tra i nostri popoli.”

Dichiarazione di Dirk Hasenfuss, sindaco di Nieder Olm.

“Questo gemellaggio non è solo un pezzo di storia condivisa, ma un esempio vivente di come il pensiero europeo possa essere vissuto concretamente. Ciò che è iniziato quattro decenni fa con una firma, con un atto simbolico, si è presto trasformato in una vera e profonda amicizia tra due città che distano oltre 800 km l’una dall’altra eppure fortemente collegate tra loro. Ogni incontro ha lasciato tracce, impressioni, storie ma soprattutto amicizie che sono cresciute attraverso le generazioni. Molti cittadini di entrambe le città hanno intrapreso un percorso nel senso letterale del termine: hanno viaggiato, hanno vissuto l’ospitalità, hanno conosciuto anche stili di vita e spesso hanno creato veri legami di cuore.

Questo gemellaggio è vivo ed è questo che conta: non è una formalità, ma una continua interazione. Ci sono associazioni, scuole, gruppi e molte persone impegnate che danno vita a questo legame con entusiasmo e apertura. In un’epoca in cui l’Europa è spesso percepita solo come un progetto politico, la nostra partnership dimostra che è una convivenza comune. Ai prossimi quarant’anni della nostra amicizia, viva la fratellanza tra Nieder Olm e Bussolengo”.