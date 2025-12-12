Torna la storica minestra in piazza: il programma del fine settimana “diffuso” di Santa Lucia a Verona.
Con oltre 250 mila visitatori, il nuovo format “Natale per Verona”, entra nel vivo per Santa Lucia, anche con il ritorno della storica “Minestra in Piazza”, che affonda le radici negli anni ’30.
Programma.
Il calendario si snoda dal venerdì alla domenica, miscelando arte, cultura, musica e gastronomia.
Venerdì 12 Dicembre – Le tradizioni di Santa Lucia.
- Santa Lucia in Carega seguita dalla festa di Natale nel quartiere.
- “L’attesa di Santa Lucia” con la Notte al Museo di Storia Naturale.
- Psico-geografia Urbana per famiglie con itinerario speciale verso la Santa.
- Proiezioni artistiche e degustazioni tutte le sere all’Arco dei Gavi con Forno Bonomi.
Sabato 13 Dicembre – La prima Santa Lucia diffusa.
Una giornata tutta dedicata a famiglie e bambini, con un’espansione dei festeggiamenti nei quartieri.
|Orario
|Luogo
|Evento
|Dalle 12:30
|EX MACELLO
|Festa di Santa Lucia con Coldiretti e Campagna Amica: laboratori, dolcetti e omaggi.
|10:00 – 18:00
|Cortile del Mercato Vecchio
|Battesimo della Sella con Fieracavalli e Veronafiere.
|10:00
|Piazzetta Pescheria
|Laboratori con Consorzio ZAI e FabLab.
|11:00
|Piazza Erbe
|Musica sotto l’Albero Benetti: performance Canora Musicale “Allegria”.
|Dalle 15:00
|Piazza Isolo
|Performance Unicredit con The Crowsroads e Paul Padula.
|Dalle 17:00
|Corso Porta Borsari
|Santa Lucia Gialloblù con la mascotte Mastino.
|20:30
|Basilica di Sant’Anastasia
|Concerto Natalizio di Santa Lucia con il Coro Pueri Cantores.
Domenica 14 Dicembre – Il ritorno della Minestra in Piazza.
- Il ritorno della Minestra In Piazza. Dalle ore 11 in Piazza Erbe, in collaborazione con il Comitato Carnevale Carega Centro Storico. La minestra calda, un gesto di solidarietà che risale agli anni ’30, sarà narrata dal poeta Giovanni Vit e animata da musica e balli con la Compagnia di danze storiche Feuerfest.
- Babbo Natale in Moto. Partenza da Castel San Pietro con il Gruppo Spontaneo Motociclisti (tutto il giorno).
- Concerto di Natale: Dalle 17:30 alla Chiesa San Nicolò all’Arena.
- Christmas Golden Walk con partenza da Piazza Bra (ore 10).