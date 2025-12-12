Malore fatale alla guida in corso Porta Nuova a Verona, muore uomo di 74 anni.

Tragedia improvvisa nella mattinata di oggi, venerdì 12 dicembre, in corso Porta Nuova a Verona: erano circa le 9.30 quando un uomo di 74 anni si è sentito male mentre era alla guida della sua auto, in direzione del centro.

Allertati dai passanti e dagli altri automobilisti, i soccorritori del Suem 118 intervenuti sul posto hanno tentato, dopo aver estratto dall’abitacolo dell’auto l’anziano, di rianimarlo per diversi minuti, ma purtroppo senza successo. Per il 74enne non c’è stato nulla da fare. Presenti anche vigili del fuoco e polizia locale, il corso è rimasto chiuso al traffico per quasi un’ora.