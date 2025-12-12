Cariverona scommette sui giovani e stanzia 1,1 milioni di euro per cinque progetti di orientamento.

Verona, 1,1 milioni di euro per fermare la fuga dei giovani: Fondazione Cariverona lancia 5 progetti per l’orientamento di vita e la cittadinanza attiva. Si tratta di un fenomeno che svuota le aule e le aziende, e che viene affrontato di petto da Fondazione Cariverona, che ha annunciato l’esito del bando “Orienta il tuo futuro”, destinando 1,1 milioni di euro a cinque progetti specifici per Verona e provincia. L’obiettivo non è semplicemente fornire un test attitudinale, ma creare un percorso continuo che aiuti i ragazzi “a scegliere, restare, trasformare” il territorio in cui vivono.

L’investimento a Verona fa parte di un impegno più ampio della Fondazione, che complessivamente stanzia 2,9 milioni di euro per 14 progetti nelle province di Verona, Vicenza, Belluno, Mantova e Ancona, rivolti a ragazzi e ragazze tra i 14 e i 20 anni.

Le “Case Comuni” e i Changemaker.

I cinque progetti veronesi si concentrano su quattro strategie.

C.A.P. 37 Costruisci. Agisci. Partecipa! . Il nome richiama il CAP del territorio per radicare una rete di organizzazioni che darà vita a quattro hub (a Verona città, Caldiero, Legnago e San Pietro in Cariano). Questi hub non saranno semplici doposcuola, ma “case comuni” per oltre duemila giovani, dove si studierà, si incontreranno professionisti e si progetteranno azioni di cittadinanza.

Oltre il Presente. Un progetto che accompagna circa mille ragazzi, intrecciando l’orientamento con la cittadinanza attiva. I partecipanti incontreranno imprese e associazioni e sperimenteranno azioni ad alto impatto sociale e ambientale, culminando in una grande competizione finale.

AttiVISTI. L’unico progetto interprovinciale che connette i giovani di Verona, Vicenza e Belluno sulla partecipazione e la cittadinanza attiva. Il percorso a “imbuto” selezionerà un nucleo di giovani attivisti per co-progettare iniziative concrete negli spazi pubblici.

I PIOSI LINK. Risposta mirata alle transizioni più fragili. Il progetto si concentra sui giovani con disabilità nel delicato passaggio dalla scuola alla vita adulta, offrendo percorsi personalizzati e gruppi di mutuo aiuto per i genitori nell’Ovest veronese.

Academy Futuro. L’obiettivo è dotare Verona di una nuova infrastruttura educativa. L’academy biennale allenerà le competenze umane e orientative essenziali (comunicazione, pensiero critico, collaborazione). I ragazzi diventeranno anche “ambassador”, co-autori e co-organizzatori delle iniziative, promuovendo la peer education.