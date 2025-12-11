Golden Walk: a Verona per Natale si cammina a quattro zampe

Aperitivo e regali di Natale per tutti gli amici a quattro zampe di Verona: al via la Golden Walk.

Per Natale, Verona si prepara a vestirsi di calore e luci natalizie per un evento unico nel suo genere: la Xmas Golden Walk. Domenica 14 dicembre, il centro storico non sarà solo il palcoscenico della tradizione, ma anche di una festosa camminata cinofila dedicata in primis ai Golden Retriever, ma aperta a tutti gli amici a quattro zampe.

Un’iniziativa che va oltre la semplice passeggiata, trasformandosi in una esperienza di comunità, scoperta ed emozione, nel cuore del Natale veronese.

Dall’Arena a Castelvecchio: l’itinerario.

L’appuntamento è fissato per le ore 10 in Piazza Bra, proprio sotto la Stella, icona del Natale veronese. Da lì, il colorato corteo di cani e accompagnatori si snoderà lungo un percorso che tocca alcuni degli scorci più suggestivi della città.

L’itinerario prevede il passaggio per Via Oberdan e Corso Portoni Borsari, cuore di Piazza Erbe, per poi proseguire verso Corso Sant’Anastasia fino alla suggestione senza tempo di Ponte Pietra. Il cammino, studiato per permettere ai partecipanti di immergersi nella bellezza di Verona nell’aria delle feste, toccherà poi il Lungadige San Giorgio e Ponte Garibaldi, concludendosi infine in Piazza Arsenale.

Aperitivo e regali per tutti anche ai quattro zampe.

Il gran finale della Xmas Golden Walk si terrà a Casa Verona, il nuovo hub culturale cittadino. I partecipanti umani saranno accolti da un meritato aperitivo, ma le vere star della giornata riceveranno un trattamento speciale: grazie alla collaborazione con Dei Nature, a tutti i cani verranno consegnati gustosissimi regali speciali, a base di masticativi naturali.

La passeggiata sarà resa ancora più serena e formativa dalla presenza di guide cinofile e professionisti di LiveDog, che garantiranno un’esperienza piacevole e sicura, ricordando l’obbligo di guinzaglio e il rispetto delle regole di sicurezza.

In scena “Xmas Golden Retriever Show”.

Oltre alla camminata, la giornata offre un’ulteriore occasione di festa con lo Xmas Golden Retriever Show. Si tratta di un concorso nazionale che celebra la fantasia, la creatività e l’originalità, invitando i partecipanti a sfoggiare addobbi e travestimenti a tema natalizio.

Per chi volesse partecipare al concorso e iscrivere il proprio amico, è necessario inviare una mail entro il giorno dell’evento, qui.

La Xmas Golden Walk, promossa da Studioventisette e Amici del Golden Retriever in collaborazione con importanti partner, è un caldo invito a riscoprire il valore della comunità e a celebrare il legame unico tra uomo e animale in un clima di pura magia natalizia.