Santa Lucia all’Arsenale: tre giorni di eventi a ingresso gratuito

Pista di pattinaggio e Dj set anni ’80 per Santa Lucia : tre giorni di festa all’Arsenale.
L’Arsenale, grazie a Casa Verona è il nuovo hub culturale di Verona, e offre un lungo fine settimana di Santa Lucia a ingresso gratuito. Da domani, venerdì 12 dicembre, a domenica 14, lo spazio restituito alla collettività si riempirà di eventi che spaziano dallo sport alla musica, dal cinema ai laboratori per bambini.
Casa Verona, inaugurata lo scorso 29 novembre, è stata concepita non come un villaggio temporaneo, ma come un “ecosistema culturale aperto“, nato in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici 2026, ma destinato a restare nel tessuto della città.
Programma.
Venerdì 12 Dicembre: Sport e Tango.
La tre giorni prende il via alle 11 con la conferenza stampa di FISI Veneto, che presenterà le attività stagionali degli sport invernali. Nel pomeriggio, si potrà visitare la mostra di Prosdocimi (dalle 17), mentre la serata sarà dedicata al cinema e al ballo: dalle 18 proiezione del film Tango di Carlos Saura, seguita, dalle 19.30 alle 22.30, dalla seducente atmosfera della Milonga.
Sabato 13 Dicembre: Musica e Nostalgia Anni ’80.
Il sabato è all’insegna della famiglia e del divertimento. La mattinata si apre con la mostra di Prosdocimi (dalle 11), ma il clou arriva nel pomeriggio.
- 16.30 – 17.30: Laboratorio musicale per bambini e bambine (2-6 anni), per suonare e cantare insieme a genitori e accompagnatori.
- 18.30: Festa a tema Vacanze di Natale anni ‘80, con Dj set, outfit e allestimenti ispirati al cult dell’epoca.
Domenica 14 Dicembre: Dallo Sport al Calcio.
La domenica unisce la rigenerazione urbana allo sport e all’intrattenimento. Si parte la mattina (9.30-11.30) con le attività legate al Progetto Re-Gen (progetto europeo URBACT di rigenerazione urbana) presso la pista di pattinaggio.
La mattinata si anima poi con: 11.00: La Racconta Storie, con fiabe natalizie per i più piccoli. 11.30: Arrivo della Xmas Golden Walk, la camminata natalizia dedicata agli amici a quattro zampe (richiesta prenotazione su Eventbrite), con momento conviviale.
La giornata si conclude con due appuntamenti per gli appassionati: alle 15 la diretta della partita di Serie A Fiorentina-Hellas Verona, e alle 18 l’appuntamento musicale con il New Orleans Christmas Swing di Stephanie “Ocean” Ghizzoni & swing band.