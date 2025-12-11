Dalla mousse al succo: il mercato coperto di Campagna Amica lancia la mela di Verona e i dolcetti di Santa Lucia.

Mela di Verona e magia di Santa Lucia: sabato di festa per tutta la famiglia al mercato coperto di Campagna Amica in via Macello. L’appuntamento è per sabato 13 dicembre, con una mattinata dedicata al gusto autentico e alla gioia dei bambini, il tutto sotto il segno del “pomo” di Verona.

Dalle 8:30 alle 12, i visitatori avranno l’occasione di celebrare il frutto simbolo dell’agricoltura locale con una ricca esposizione e un’ampia offerta di prodotti. Non ci sarà solo la mela fresca, ma anche i suoi derivati più sfiziosi: dalle pratiche mousse in formato pouches e coppelle, ideali per uno spuntino veloce e nutriente, ai succhi in bag in box da 3 litri, proposti in diverse varietà di gusto per fare scorta in vista delle feste. Per tutti coloro che sosterranno l’agricoltura locale con un acquisto, è previsto anche un omaggio.

Un tuffo nella tradizione per i più piccoli.

Il Mercato Coperto non dimentica i piccoli veronesi. L’evento rientra nel progetto “Natale Diffuso – Adotta una Piazza 2025” promosso dal Comune di Verona, trasformando lo spazio in un luogo di festa per celebrare la vicina ricorrenza di Santa Lucia.

Dalle 9 alle 12 si terrà un laboratorio di degustazione della mela interamente dedicato ai bambini. Un’attività ludica e interattiva pensata per insegnare ai piccoli a riconoscere i diversi sapori e le proprietà organolettiche della mela coltivata nella provincia scaligera.

A rendere l’atmosfera ancora più dolce, saranno offerti i tradizionali dolcetti di Santa Lucia, e al termine del laboratorio, ogni bambino riceverà un piccolo pensiero da portare a casa.