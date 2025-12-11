Il ministro Piantedosi “perdona” gli ultras di Hellas Verona e Pisa dopo la guerriglia del 21 ottobre: trasferte libere per tutti.

Un nuovo decreto firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi riapre le trasferte ai tifosi di Hellas Verona e Pisa, sospese dallo scorso 21 ottobre dopo gli scontri tra le due tifoserie a Pisa. Il provvedimento autorizza già da questo turno di campionato gli spostamenti dei supporter delle due squadre

Gli ultras gialloblù potranno quindi essere presenti domenica al “Franchi” di Firenze per la delicata sfida salvezza tra Fiorentina e Verona. Il decreto, come informa Ansa, incarica i prefetti delle province coinvolte nelle prossime gare in trasferta di applicare le nuove disposizioni, anticipate rispetto alla scadenza del 21 gennaio 2026.

La decisione arriva dopo la richiesta di riesame presentata da Lega Serie A e dai due club, che hanno sottolineato il comportamento più responsabile delle rispettive tifoserie. Le questure di Pisa e Verona hanno confermato l’assenza di criticità nelle ultime gare casalinghe.