Arrestati cinque tifosi veronesi per gli scontri tra ultras dell’Hellas e del Pisa, decisivi i filmati della Digos: quattro ai domiciliari.

Cinque tifosi dell’Hellas Verona sono stati arrestati per gli scontri avvenuti sabato 18 ottobre, prima del match contro il Pisa, nei pressi dello stadio Arena Garibaldi. Gli episodi di violenza, che hanno coinvolto gruppi di tifosi delle due squadre, hanno richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

Gli investigatori della Digos, che avevano fermato e identificato il gruppo dei tifosi scaligeri subito dopo l’intervento della polizia e la dispersione delle opposte fazioni, hanno visionato i filmati reperiti nell’immediato, riuscendo così a individuare e arrestare i cinque tifosi, quattro residenti nella provincia di Verona e uno in provincia di Trento. I tifosi arrestati si sono resi responsabili, a vario titolo, dei reati di rissa, nonché di possesso, utilizzo e lancio di fumogeni, mazze, bastoni, oggetti contundenti e atti ad offendere. I quattro veronesi sono stati sottoposti subito agli arresti domiciliari, mentre il tifoso di Trento verrà processato per direttissima.

Le accuse.

Durante i controlli successivi, gli agenti della Digos hanno sequestrato diverso materiale rinvenuto sul luogo degli scontri: passamontagna, coltelli, taglierini, guanti, sfollagenti telescopici, cinghie, fibbie, fumogeni, mazze e tubi. L’attività di analisi dei filmati prosegue per identificare altri possibili coinvolti negli incidenti, sia tra i sostenitori veronesi sia tra quelli pisani.

