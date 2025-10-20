Verona si illumina di verde per sensibilizzare sulla fibrosi cistica

Ricerca Fibrosi Cistica: al via la settimana di sensibilizzazione in tutta la provincia di Verona.

Una persona su 30 in Italia è portatrice sana di fibrosi cistica, spesso senza saperlo: per questo dal 20 al 26 ottobre, la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – Ets promuove la Settimana di sensibilizzazione sul test del portatore sano, con iniziative in tutta la provincia di Verona.

Il momento simbolico sarà venerdì 24 ottobre, quando il Palazzo della Gran Guardia si illuminerà di verde, colore della ricerca. All’iniziativa hanno aderito anche i Comuni di Affi, Boschi Sant’Anna, Caprino Veronese e Castelnuovo del Garda, che illumineranno i loro monumenti per richiamare l’attenzione sull’importanza del test genetico.

Il test per individuare i portatori sani può cambiare la vita di molte famiglie: quando entrambi i genitori sono portatori, c’è 1 probabilità su 4 di avere un figlio malato. La campagna “1 su 30 e non lo sai” punta a informare e a rendere l’esame gratuito e accessibile in tutta Italia.

Anche i mezzi pubblici contribuiranno alla diffusione del messaggio: per un mese, 100 autobus Atv e le biglietterie veronesi esporranno materiale informativo.

La fibrosi cistica è una delle malattie genetiche più diffuse e gravi, ancora senza una cura risolutiva. Per informarsi è attivo il sito testfibrosicistica.it.