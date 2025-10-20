Verona, settimana di controlli per la velocità: gli autovelox attivi

Autovelox attivi e agenti tra mercati e parchi: al via a Verona la campagna di controlli.

Settimana intensa per la polizia locale di Verona, che da oggi, lunedì 20 ottobre, ha avviato una nuova campagna di controlli: autovelox attivi e agenti tra mercati e parchi. La campagna mira a contrastare la velocità eccessiva sulle strade cittadine.

Le pattuglie specializzate controlleranno con autovelox e telelaser alcune delle arterie più trafficate della città. Gli interventi si concentreranno in via Unità d’Italia, via Antonio Badile, via Galileo Galilei, Corso Venezia, via Ca’ di Aprili e via Belfiore. Resta inoltre attiva la postazione fissa autovelox in tangenziale Nord, prima dell’uscita di Santa Lucia.

Ufficio mobile nei quartieri.

Accanto ai controlli della velocità, prosegue anche la presenza sul territorio dell’Ufficio mobile di prossimità (Ump), che tutta la settimana sarà nei mercati e nelle aree verdi per informare i cittadini, raccogliere segnalazioni e fornire assistenza.

Il calendario.