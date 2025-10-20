Verona, pedone investito sul Lungadige Galtarossa: è grave

Investito pedone a Verona in Lungadige Galtarossa: trasportato all’ospedale di borgo Trento, è grave.

Grave incidente questa mattina lunedì 20 ottobre a Verona: verso le 9.15, un pedone è stato investito in Lungadige Galtarossa.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza infermierizzata e automedica, oltre a una pattuglia della polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità.

La persona coinvolta è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.

Notizia in aggiornamento.