Scontri tra tifosi del Verona e del Pisa prima della partita: lacrimogeni e auto danneggiate, feriti due ultras gialloblù.

Momenti di paura questa mattina, sabato 18 ottobre, a Pisa, dove si sono verificati violenti scontri tra ultras del Verona, almeno 150, e del Pisa, a poche ore dalla partita in programma allo stadio “Arena Garibaldi” in programma alle 15.

Il confronto tra le due tifoserie, come riporta il quotidiano “La Nazione“, è avvenuto in via Piave: bastoni, caschi, mazze, bombe carta e fumogeni hanno trasformato la strada in un campo di battaglia. Secondo le immagini circolate sui social, alcuni passanti sono stati costretti a rifugiarsi nei negozi per sfuggire agli scontri. Due tifosi veronesi sarebbero stati costretti a ricorrere alle cure mediche: entrambi hanno riportato, secondo le prime informazioni, un trauma cranico.

Si segnalano danni a diverse auto parcheggiate. Le forze dell’ordine stanno ora cercando di identificare i responsabili grazie alle telecamere di sorveglianza e ai video diffusi in rete. Da ricostruire anche la dinamica degli scontri.