Pisa e Hellas Verona all’Arena Garibaldi si portano a casa un punto a testa: gialloblù ancora a caccia della prima vittoria.

Mentre fuori le tifoserie di Pisa e Verona hanno dato vita a violenti scontri, dentro l’Arena Garibaldi, stadio dedicato a Romeo Anconetani, i gialloblù di mister Zanetti, alla panchina numero 120 in A, e i nerazzurri di Alberto Gilardino si trovano di fronte in quello che rischia di diventare, già a ottobre, una prima gara salvezza. Entrambe ancora a secco di vittorie, due squadre in cerca di rilanciare un campionato finora non sempre all’altezza.

La partita.

Si parte. L’Hellas sembra cominciare meglio. All’11’ Giovane ci prova con un tiro dal limite: deviazione e palla in corner. Al 15′ scontro fortuito tra Gagliardini e l’arbitro Guida, che viene abbattuto, per fortuna senza conseguenze, dal centrocampista gialloblù. Il Verona ci prova ancora con qualche tiro da fuori, ma è il Pisa ad andare vicino al vantaggio al 32′, con un colpo di testa di Nzola sugli sviluppi di un calcio d’angolo: palla alta di poco. Nel recupero del primo tempo, Var in azione: contatto in area tra Leris e Frese, ma niente rigore per un probabile fallo di mano precedente.

Ripresa. Al 49′ scappa Nzola, ma Montipò in uscita lo precede. Al 54′ un errore della difesa pisana mette Orban solo davanti alla porta, ma il giocatore gialloblù spreca malamente. Al 58′ Nzola fa tutto da solo: grande progressione e sinistro a giro, appena alto. Girandola di sostituzioni: dentro Belghali, Akpa Akpro, Mosquera e Sarr per l’Hellas, il Pisa mette dentro Piccinini, Bonfanti e il “vecchio” Cuadrado.

I gialloblù provano a insistere, ma di grosse occasioni non se ne vedono. Al 69′ Belghali al volo centra Bonfanti e la palla va in corner. Al minuto 84 il Verona chiede un rigore per un fallo di mano di Albiol, ma Guida e il Var non sono dello stesso avviso. Ultimo cambio di Zanetti a 5 dalla fine, dentro Yellu. Cinque di recupero. Ma non succede niente, l’ultima occasione è di Frese che spara un sinistro fuori di un pelo all’ultimo secondo. All’Arena Garibaldi il Verona ci prova più del Pisa, ma non riesce s sfondare. E la prima vittoria del campionato resta ancora un miraggio.

IL TABELLINO.

ISA-HELLAS VERONA 0-0

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Leris (dal 65′ Cuadrado), Akinsanmiro, Aebischer, Marin (dal 65′ Piccinini), Angori (dal 65′ Bonfanti); Moreo (dal 79′ Tramoni), Nzola

A disposizione: Nicolas, Scuffet, Hojholt, Meister, Buffon, Vural, Coppola, Calabresi, Denoon, Lorran

Allenatore: Alberto Gilardino

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Fallou (dal 61′ Belghali), Serdar (dall’85’ Yellu), Gagliardini, Bernede (dal 61′ Akpa Akpro), Frese; Giovane (dal 66′ Mosquera), Orban (dal 66′ Sarr)

A disposizione: Perilli, Castagnini, Bradaric, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Niasse, Ajayi

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Marco Guida (Sez. AIA di Torre Annunziata)

Assistenti: Giorgio Peretti (Sez. AIA di Verona), Giuseppe Perrotti (Sez. AIA di Campobasso)

Note. Ammoniti: 65′ Akinsanmiro, 78′ Piccinini, 87′ Canestrelli, 89′ Frese, 95′ Nunez, 95′ Tramoni