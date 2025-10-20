Pedone investito da un furgone mentre attraversa sulle strisce in lungadige Galtarossa a Verona, ricoverato in codice rosso.

E’ ricoverato in gravi condizioni il pedone investito questa mattina, lunedì 20, in lungadige Galtarossa a Verona: il giovane, un 29enne, è stato travolto da un furgone aziendale, condotto da un 36enne, mentre stava attraversando la strada sulle strisce, dal lato del fiume verso la zona della Questura, nei pressi del parcheggio prima di ponte San Francesco.

L’urto è stato molto violento. Sul posto sono giunti i soccorritori del Suem 118 e l’automedica, che hanno poi trasferito al Polo Confortini il pedone in codice rosso.

L’incidente è stato interamente ripreso dal sistema di videosorveglianza, le cui immagini permetteranno di ricostruire tutte le fasi del grave sinistro stradale da parte degli specialisti del Nucleo Infortunistica.

Altri tre sinistri sono stati rilevati dalla polizia locale di Verona dalla mezzanotte, con sei feriti, tra via Torricelli, via Montorio e viale del Brennero. Il conteggio da inizio anno porta a 1.320 sinistri rilevati a Verona, con un sinistro mortale.