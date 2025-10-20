La ministra del Turismo Daniela Santanchè: “Il lago di Garda meriterebbe una promozione unitaria”.

Superare la frammentazione delle politiche promozionali e costruire un’immagine unitaria del lago di Garda: è l’obiettivo espresso dalla ministra del Turismo, Daniela Santanché, intervenuta in videoconferenza al convegno “Direzione Nord-Est” promosso a Padova dalla Fondazione Stelline.

“Il lago di Garda meriterebbe una promozione unitaria – ha dichiarato Santanché – il fatto che vi insistano tre regioni rende concreto il rischio della frammentazione della comunicazione e della promozione. Vorrei arrivare a una promozione unica del lago di Garda in sé, andando oltre alla tripartizione attuale”.

La ministra ha poi aggiunto: “Dobbiamo promuovere in primis l’Italia e poi le specificità: è ovvio che il Garda ha più sponde che insistono su tre regioni, ma è il lago di Garda, e così va promosso”.