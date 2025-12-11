Nelle scuole di primo grado di Verona entra il progetto di prevenzione della salute dentale Smile Academy.

La salute dentale insegnata nelle scuole di primo grado di Verona. Anche perchè carie e gengiviti sono tra le malattie infettive croniche più diffuse in tutto il mondo. In Italia un bimbo su due ne è affetto. Le cure dentali però purtroppo coprono solo in minima parte la sempre più crescente domanda della popolazione pediatrica.

Per questo da quasi 30 anni a Verona e Provincia è attivo il progetto ‘Un dentista per amico’, che vede dentisti curare nei propri studi minori in difficoltà socio-economica. Gli stessi professionisti hanno deciso di creare un secondo progetto, ovvero la Smile Academy, che porta nelle scuola primarie di città e provincia lezioni di igiene per educare alla salute orale e alla sua prevenzione, oltre a sensibilizzare a una corretta alimentazione.

Con il contributo e il supporto del Comune di Verona, anche nell’anno scolastico 2025/2026 medici, dentisti e igienisti dentali di Smile Academy andranno nelle scuola primarie di primo grado per fare prevenzione.

Le lezioni, svolte con l’ausilio di immagini animate e presidi mirati, aiuteranno i piccoli studenti ad apprendere elementi di anatomia e fisiologia della bocca e dei denti, il corretto utilizzo di spazzolini, dentifrici e fili interdentali e le norme alimentari utili alla prevenzione delle malattie del cavo orale e dell’organismo. Il progetto, partito nel 2024, ha già coinvolto quasi 1.000 studenti di 26 scuole di città e provincia.

Il progetto.

“Smile Academy svolge un’attività preziosa che è ben accolta dalle scuole di Verona, fondamentale soprattutto in presenza di disparità educative e sociali nelle famiglie veronesi – afferma l’assessora alla Salute e alle Politiche educative e scolastiche Elisa La Paglia –. La soddisfazione che stiamo registrando da insegnanti, dirigenti e dai bambini stessi ci invita a proseguire e a estendere ancora di più questa opportunità di prevenzione sulla saluta ma anche educativa, formativa, di responsabilità e di crescita”.

“Smile Academy – sottolinea Massimo Spezie, responsabile del progetto Smile Academy –nasce invece dalla consapevolezza di quanto ancora la mancanza di un’educazione all’igiene orale e alla prevenzione sia diffusa sul nostro territorio. Le nostre igieniste dentali volontarie entrano nelle scuole con l’obiettivo non solo di insegnare le tecniche di igiene ma anche la cultura del prendersi cura di sé ogni singolo giorno, con dei gesti semplici ma fondamentali”.