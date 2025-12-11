Natale a Bussolengo: al via la corsa dei Babbi e lo spettacolo ‘Yule’

Da Babbo Natale al Capodanno in piazza: tutti gli eventi natalizi di Bussolengo.

La magia del Natale a Bussolengo continua a tenere viva la comunità con un calendario di eventi che, fino al 6 gennaio 2026, lega persone e famiglie nello spirito autentico delle feste. Due appuntamenti spiccano in particolare: la divertente Corsa dei Babbi (sabato 13 dicembre) e l’attesa anteprima teatrale ‘Yule e la magia del Natale’ (sabato 20 dicembre).

La Corsa dei Babbi: Natale in movimento.

Il lungo weekend pre-natalizio si apre sabato 13 dicembre con il tradizionale mercatino dell’antiquariato “Bussolengo Antica” (dalle 8:00). Nel pomeriggio, però, tutti in marcia: alle ore 15:00, da Piazza 26 Aprile, prenderà il via la Corsa dei Babbi.

Si tratta di una marcia ludico-motoria di circa 5 km, aperta a tutti, dove si potrà correre o camminare al proprio ritmo, a patto di indossare l’immancabile costume rosso di Babbo Natale. L’iscrizione è gratuita e si può effettuare direttamente in loco. Nel pomeriggio di sabato 13, la piazza ospiterà anche uno spettacolo di giocoleria e truccabimbi.

Sempre in Piazza 26 Aprile, i bambini potranno consegnare la propria letterina a Babbo Natale presso la sua casetta nelle giornate del 13, 14, 20 e 21 dicembre.

‘Yule’.

Accanto alle iniziative ludiche, Bussolengo offre un programma culturale. L’appuntamento da segnare in rosso è per sabato 20 dicembre alle 16:30 al Teatro di Santa Maria Maggiore, con lo spettacolo “Yule e la magia del Natale”. L’evento, a ingresso libero fino a esaurimento posti , è una proposta di Ippogrifo Produzioni e vedrà sul palco Valentino Dragano, interprete e autore di spicco nel teatro per ragazzi, che presenterà in anteprima assoluta la sua nuova produzione teatrale. La stessa sera, il Corpo Bandistico Città di Bussolengo terrà il Concerto di Natale a San Vito al Mantico (ore 20:30).

Calendario fino all’Epifania.

Domenica 14 dicembre: Giochi in legno, spettacoli di giocoleria e la Band di Babbo Natale nel pomeriggio (ore 15:00), seguiti dal concerto serale “Cantando il Natale” con i cori bussolenghesi (ore 20:30, Chiesa di Cristo Risorto).

Giochi in legno, spettacoli di giocoleria e la Band di Babbo Natale nel pomeriggio (ore 15:00), seguiti dal concerto serale “Cantando il Natale” con i cori bussolenghesi (ore 20:30, Chiesa di Cristo Risorto). 15 e 16 dicembre: Le classi della scuola Citella e Beni Montresor in piazza per cantare e addobbare gli alberi del centro nel progetto “Natale nel Cuore” (ore 10:00).

Le classi della scuola Citella e Beni Montresor in piazza per cantare e addobbare gli alberi del centro nel progetto “Natale nel Cuore” (ore 10:00). Venerdì 26 dicembre: Concerto di Santo Stefano con il Coro Alfonsiano (ore 20:30).

Concerto di Santo Stefano con il Coro Alfonsiano (ore 20:30). Mercoledì 31 dicembre: Capodanno in Piazza 26 Aprile con DJ Matts e DJ Toti (ore 22:00).

Capodanno in Piazza 26 Aprile con DJ Matts e DJ Toti (ore 22:00). Martedì 6 gennaio: Tradizionale “El Bruiel de la vecia” a San Vito al Mantico (ore 18:30) e presso la Sede Gruppo Alpini di Bussolengo (ore 19:40).

La rassegna è l’occasione perfetta per vivere la comunità e la magia delle feste in un calendario che spazia dal mercatino storico (edizione straordinaria domenica 21) al Grande Concerto Natalizio del 23 dicembre.