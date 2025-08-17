Le 10mila presenze alla Festa de l’Unità di Quinzano servono per il Pd veronese da slancio per la campagna delle regionali in Veneto.

La Festa de l’Unità di Quinzano, da poco conclusa, ha messo insieme oltre 10mila presenze: quanto basta, sostiene il Pd veronese, a fornire “la carica e l’energia per affrontare con slancio la prossima campagna elettorale per le regionali 2025 in Veneto”. Ulteriore tappa del percorso sarà l’assemblea provinciale di venerdì 22 agosto chiamata ad approvare la lista dei candidati scaligeri, che saranno nove. Il segretario provinciale porterà come proposta l’elenco di quanti finora hanno dato la propria disponibilità alla candidatura nelle liste del Pd e si discuterà delle strategie politiche a comunicative da coordinare con le iniziative del candidato alla presidenza della Regione Veneto Giovanni Manildo.



Con 18 serate, 16 dibattiti, 23 eventi musicali o culturali per un totale, stimato, di oltre 10 mila presenze con punte di 600 presenze in alcune serate, la 60^ Festa de L’Unità di Quinzano-Verona da poco conclusa consegna quindi al partito veronese un bilancio davvero lusinghiero. Un questionario distribuito nel corso della lunga maratona estiva ha consentito di raccogliere alcuni dati sul gradimento del pubblico.

“Una festa molto radicata in città”.

“Al di là dei numeri di dettaglio, che saranno oggetto di successivo approfondimento e confronto, il sessantesimo compleanno della festa de l’Unità di Quinzano ci consegna la piacevole conferma di una festa molto radicata, attesa dagli abitanti dei nostri quartieri per incontrarsi tra di loro, come dichiarato dal 56% degli intervistati”, sottolinea Salvatore Meli, segretario del Secondo Circolo Pd. “Ci conferma, poi, la grandissima partecipazione di oltre 150 volontari ai quali va il nostro ringraziamento. Si tratta in grande maggioranza di iscritti di 8 circoli, non solo cittadini, e la buona notizia è che quest’anno riusciremo probabilmente a distribuire un piccolo utile per le attività politiche”.



“In un contesto socio-politico dove sono fortissime le spinte alla chiusura e all’individualismo, il successo di eventi che aprono e aggregano, come la Festa de L’Unità di Quinzano ma anche la Festa della Pianura veronese di Casaleone, la Festa de L’Unità di Veronetta e la Festa Democratica del Quarto Circolo, mostrano che c’è spazio per un’altra narrazione, basata sulla speranza e un orizzonte di equità piuttosto che sulla paura e il risentimento sociale” è la considerazione del segretario provinciale Pd Verona Franco Bonfante. “Come Pd sosteniamo i progetti che sanno interpretare questi sentimenti del nostro popolo, a partire dalle prossime elezioni regionali”.