Paura sul Baldo, precipita con il parapendio e si schianta: è grave

Incidente con il parapendio sul monte Baldo.

Incidente con il parapendio nella tarda mattinata di oggi, domenica 17 agosto, sul monte Baldo: secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto intorno alle 12.30 una persona è precipitata con il parapendio in località Colonei, nel territorio del comune di Ferrara di monte Baldo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il Soccorso alpino e l’elicottero di Verona emergenza. La persona precipitata è stata recuperata e in seguito trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento a Verona.

++ notizia in aggiornamento ++