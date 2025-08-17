Incidente sulla provinciale che sale a San Zeno di Montagna, tre le persone ferite.

Incidente nella mattinata di oggi, domenica 17 agosto, sulle strade veronesi: secondo una prima ricostruzione, intorno alle 9 un’auto è finita fuori strada, per cause ancora da accertare, mentre percorreva la strada provinciale 9, che porta a San Zeno di Montagna.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori con ambulanza, automedica ed elicottero di Verona emergenza. Il bilancio dell’uscita di strada è di tre persone ferite. La più grave è stata elitrasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento a Verona, le altre due in codice giallo all’ospedale di Peschiera.

++ notizia in aggiornamento ++