Dal 18 luglio torna a Quinzano la Festa de l’Unità di Verona: giunta alla sessantesima edizione, sarà la più lunga con 18 serate.

Torna anche quest’anno la Festa de l’Unità di Verona: si svolgerà da venerdì 18 luglio a lunedì 4 agosto sull’area verde San Martino della Seconda Circoscrizione in via Bresciani a Quinzano. Giunta alla sua sessantesima edizione, si annuncia la più lunga in assoluto (ben 18 serate) e anche la più ricca, tra eventi musicali, culturali, confronti politici e buona cucina.

Gli ospiti nazionali.

Annalisa Corrado , europarlamentare Pd, interverrà sui temi dell’energia e della transizione ecologica nel dibattito di mercoledì 23 luglio con Diego Zardini e Stefano Fracasso , già capogruppo regionale Pd, attuale vicepresidente di Agsm-Aim, moderati dal giornalista Beppe Muraro .

E’ attesa, anche se non è ancora stata definita la data, lasegretaria del partito Elly Schlein. La serata conclusiva di lunedì 4 agosto sarà con Giovanni Manildo, candidato del centro sinistra a presidente della Regione Veneto e con tutti i candidati veronesi del Pd.

I temi locali.

Altrettanto ricco il programma dei confronti sulle politiche locali che culminerà con la presenza di Damiano Tommasi, sindaco di Verona, martedì 29 luglio. Giovedì 31 luglio gli assessori Pd Federico Benini, Elisa La Paglia, Alessia Rotta sottolineeranno il contributo del Pd all’azione amministrativa della giunta Tommasi .

Jacopo Buffolo, assessore alle Politiche giovanili, parteciperà al confronto di domenica 20 luglio con gli omologhi di Padova, Vicenza, Mantova, Brescia. Tommaso Ferrari, assessore comunale alla Mobilità, sarà presente lunedì 21 luglio con Giuseppe Mazza presidente Atv, Elisa Dalle Pezze presidente della Seconda Circoscrizione e Michele Bresaola presidente della competente Commissione consiliare comunale, moderati dalla giornalista Laura Perina.

Non da ultimo, si parlerà di politiche per la Casa sabato 19 luglio con Alessandra Salardi del Pd veronese, Renzo Fior della Comunità Emmaus, Lorisa Vaccari del Sunia e Anita Viviani presidente Agec, e di Sanità pubblica mercoledì 30 luglio con le organizzazioni sindacali dei pensionati del territorio e la consigliera regionale Anna Maria Bigon.

Gli spettacoli.

Affollatissimo il cartellone degli spettacoli: Contrada Lorì, White Room, The Busters Crew, Ierba Mala, Jazzset Orchestra, Dakapo band, Orchestra Mosaika, Carolina Gallardo, Quarto Scaglione & Company, Puran Puran, R’Ossi da Brodo.

Tra le tante iniziative culturali, si segnala l’appuntamento di venerdì 25 luglio che, in occasione della tradizionale Pastasciutta Antifascista andrà in scena la Grande Poesia Civile del Novecento. Domenica 3 agosto avverrà la proiezione del film Vajo Borago di Alessandro Anderloni. Per tutta la durata della festa si potrà visitare la mostra “Era bello il mio ragazzo – Morti sul lavoro. Canzoniere del dolore e della rabbia” ispirata al libro di Giuseppe Ciarallo, scrittore, sceneggiatore e giornalista.