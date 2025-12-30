Capodanno 2026: il tour del sindaco Tommasi tra i quartieri per gli auguri agli over 65.

Il Comune di Verona rinnova la tradizione del Capodanno nei quartieri per gli over 65 con il “passaggio” del sindaco Damiano Tommasi. L’organizzazione vede il coinvolgimento di storiche sigle come Auser, NOI La Sorgente, Panta Rei e molte altre associazioni locali con il patrocinio del Comune.

Sono oltre 750, tra coppie e single, i cittadini che hanno risposto all’appello dell’Amministrazione. Il format, coordinato dall’assessora alle Politiche Sociali Luisa Ceni, prevede nove eventi distribuiti su tutto il territorio comunale, realizzati grazie alla sinergia con numerose associazioni e realtà del terzo settore. L’obiettivo è combattere la solitudine e permettere agli anziani di festeggiare l’ultima notte dell’anno senza doversi allontanare troppo da casa.

Il tour del sindaco.

Come ormai da consuetudine, la serata vedrà il sindaco Damiano Tommasi e l’assessora Ceni impegnati in un vero e proprio tour cittadino. I rappresentanti di Palazzo Barbieri faranno tappa in ciascuna delle nove location per portare personalmente gli auguri ai partecipanti, condividendo momenti di convivialità e chiacchiere con i commensali.

La mappa delle feste.

Le celebrazioni toccheranno diversi punti cardine della città. Tra le location più affollate si distinguono il Circolo Primo Maggio in via Lanificio (circa 130 persone), la scuola elementare Don Mercante a San Michele (150 partecipanti) e il ristorante Olimpia in zona Stadio (100 iscritti). Le feste si svolgeranno inoltre a Montorio, Golosine, Borgo Nuovo, Saval, Quinzano e presso Corte Molon.