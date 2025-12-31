Verona è il palco d’Italia, countdown per il Capodanno in piazza Bra con X Factor: occhio alle regole.

Tutto pronto per il Capodanno di Verona: piazza Bra stasera si accende con X Factor, mentre il 2026 decolla a ritmo di Radio Zeta e Rtl 102.5. Salutati i mercatini di Natale, Verona si prepara a trasformarsi nel centro di gravità della musica italiana: il Capodanno 2026 si preannuncia come un “abbraccio collettivo” tra tradizione e nuove tendenze.

Una line-up tra conferme e sorprese.

La vera bomba della serata riguarda il cast. Se i riflettori saranno puntati sulla vincitrice di X Factor 2025, Rob, e sui finalisti EroCaddeo e PierC, l’attesa febbrile è tutta per un esordio assoluto: da piazza Bra partirà infatti ufficialmente la carriera solista di Fausto Lama, che dopo il percorso con i Coma Cose sceglie proprio il palco scaligero per inaugurare il suo nuovo capitolo artistico.

A completare una line-up freschissima ci saranno anche Angelica Bove e Amelie, reduci da Sanremo Giovani 2025, per un mix sonoro che l’assessora Alessia Rotta definisce “una festa capace di trasformare il gelo dell’inverno nel calore della condivisione”.

Il format: “Big & Bang”.

L’evento, intitolato “BIG & BANG – L’Italiano di Capodanno”, è il frutto di una collaudata sinergia tra il Comune di Verona, Fondazione Arena, Arena di Verona Srl e il Gruppo RTL 102.5.

A partire dalle ore 21, la conduzione passerà nelle mani di volti noti del piccolo schermo e della radio: Angelo Baiguini, Francesca Cheyenne, Jessica Brugali, Vanessa Grey e Diego Zappone. La musica inizierà a scaldare i motori con il dj set di Alessia Manzoni, per poi entrare nel vivo della diretta nazionale (in radiovisione su RTL 102.5 e Radio Zeta) dalle ore 22.

Dopo il brindisi di mezzanotte, la piazza non si fermerà: la “Discoteca Nazionale” guidata da Dj Sautufau trascinerà i festeggiamenti fino alle 2:00 del mattino.

Sicurezza e regole: la guida per chi partecipa.

Per godersi la festa senza intoppi, l’organizzazione ha predisposto un piano di sicurezza rigoroso. Ecco cosa è importante sapere se deciderete di brindare in piazza: Ombrelli: Saranno ammessi solo quelli di piccole dimensioni (pieghevoli). Cosa lasciare a casa: No a contenitori in vetro, lattine, borracce in metallo e bottiglie di plastica con tappo (ammesse solo fino a 50cl e senza tappo). Vietati anche spray, caschi, selfie stick e zaini ingombranti (limite di 15 litri). Fuochi d’artificio: Vige il divieto assoluto di esplodere botti e petardi. Oltre al pericolo per l’incolumità, i trasgressori rischiano una sanzione di 200 euro.