A Verona tutto pronto per il Capodanno in piazza Bra: regole e divieti.

Tutto pronto a Verona per la grande festa di Capodanno in piazza Bra, che si prepara ad accogliere il nuovo anno con musica, energia e tanta voglia di festeggiare insieme.

L’evento, organizzato dal Comune di Verona in collaborazione con Fondazione Arena di Verona e Arena di Verona Srl, con la produzione di Doc Live vedrà il 31 dicembre sul palco davanti a Palazzo Barbieri i conduttori e dj di RTL 102.5 e gli artisti finalisti di X Factor animare il lungo conto alla rovescia verso il 2026.

In occasione dei festeggiamenti, l’amministrazione ricorda alcune regole importanti già oggetto di una campagna di sensibilizzazione, quali l’invito: “Rinuncia ai botti!” .

Si informa infatti la cittadinanza che l’uso di materiale pirotecnico è vietato dal regolamento di polizia urbana, che stabilisce che al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica, la sicurezza urbana, i rischi di incendio, la quiete delle persone e i disagi degli animali domestici e selvatici, è vietato l’utilizzo di materiali esplodenti e pirotecnici in presenza di persone e animali, nonché a una distanza inferiore ai 500 metri da luoghi di ricovero, cliniche, ospedali, case di cura, scuole, ambiti condominiali e abitazioni dei centri abitati, luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, siti di interessa comunitario, aree naturalistiche e oasi protette, strutture spazi verdi e pubblici destinati ad animali d’affezione.

Sono fatte salve deroghe per particolari eventi che vanno specificatamente autorizzati. E’ anche vietato condurre in qualsiasi momento animali d’affezione, in particolare cani e gatti, in luoghi dove vengono effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati. Previste sanzioni per i trasgressori, che rischiano una multa tra i 25 e i 500 euro.

Sempre in occasione del veglione, è stara firmata in questi giorni l’ordinanza che dispone i seguenti divieti:

Divieto per bottiglie in vetro e lattine.

A partire dalle 20 del 31 dicembre 2025 fino alle 6 del 1 gennaio 2026 in piazza Bra, via Leoncino, piazzetta Scalette Rubiani e piazzetta Municipio, via Roma, via degli Alpini, piazzetta Melvin Jones, piazzetta Mura Gallieno e via Dietro Anfiteatro è vietata la detenzione di bevande di qualsiasi tipo, contenute in bottiglie di vetro o in lattina. E’ vietata anche la vendita per asporto di bevande in contenitori di materiale analogo, nonché la somministrazione di bevande di qualsiasi tipo nei plateatici dei locali, se non in bicchieri di plastica o di carta.

Divieto di uso spray urticante.

In tutta l’area di piazza Bra e via degli Alpini destinata al pubblico che assisterà al veglione non si potranno portare bombolette spray urticanti. Comportamenti non rispettosi dell’Ordinanza comporteranno multe tra i 25 e i 500 euro.