Previsioni meteo, sarà un Capodanno freddo e sereno per l’arrivo di aria artica anche a Verona, poi tornano piogge e vento.

Previsioni meteo di Capodanno: il 2025 si avvia alla conclusione all’insegna del freddo anche su Verona e su gran parte del Veneto, per l’arrivo di correnti di aria artica continentale che, pur senza portare precipitazioni significative, determineranno un sensibile calo delle temperature.

La notte di Capodanno si presenterà serena ma rigida, con cieli stellati e gelate diffuse nelle zone interne della pianura e della Lessinia. L’inizio del 2026 sarà quindi caratterizzato da un clima pienamente invernale, con temperature sotto la media soprattutto nelle ore notturne e al primo mattino.

Nel corso del 1° gennaio, dopo una mattinata stabile, la situazione tenderà lentamente a cambiare: dal pomeriggio-sera aumenterà la nuvolosità anche sul Veneto, preludio a un peggioramento atteso nei giorni successivi, sebbene senza fenomeni di rilievo immediati su Verona.

Venerdì 2 gennaio la rotazione dei venti dai quadranti occidentali favorirà un aumento delle temperature, più avvertito anche in pianura veronese. Sono attese piogge a tratti sul basso Veneto, con fenomeni intermittenti che potranno interessare anche la provincia di Verona, specie verso sera.

Il peggioramento da sabato 3 gennaio.

Sabato 3 gennaio il tempo diventerà più instabile su tutto il Nord Italia: sono previste precipitazioni diffuse anche sul Veneto, con piogge in pianura e neve sulle Alpi oltre i 1100-1500 metri. In Lessinia i fenomeni saranno prevalentemente piovosi.

Domenica 4 gennaio il peggioramento si accentuerà ulteriormente, con piogge e rovesci frequenti sul Veronese, accompagnati da venti forti di Libeccio. Sulle Alpi orientali la neve scenderà fino agli 800-1000 metri, mentre sulle Prealpi le quote resteranno più alte.

Nel complesso, nella seconda parte della settimana le temperature si manterranno al di sopra delle medie stagionali, nonostante il tempo a tratti perturbato.