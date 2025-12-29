Domenica 4 gennaio Musei civici di Verona (esclusa la Casa di Giulietta) a 1 euro. Dal 7 gennaio Arena chiusa per Olimpiadi.

Torna la domenica a 1 euro: i Musei civici si preparano ad accogliere nel prossimo lungo fine settimana di inizio anno tutte e tutti coloro che hanno scelto Verona come meta per le proprie vacanze. Il 4 gennaio 2026 nuovo appuntamento infatti con le domeniche a 1 euro nei Musei civici di Verona, l’iniziativa che permette di visitare musei e monumenti a tariffa agevolata la prima domenica del mese da novembre a marzo.

La promozione è valida per tutti i musei e monumenti civici, esclusa la Casa di Giulietta. E’ consigliato l’acquistare del biglietto online in anticipo su museiverona.com.

Lunedì 5 gennaio, invece, è in programma l’apertura straordinaria di tutte le sedi museali civiche, che resteranno chiuse a Capodanno. Fino al 6 gennaio compreso alla Casa di Giulietta si accede dal Teatro Nuovo. Dal 7 gennaio al 20 marzo, invece, come già preannunciato, l’anfiteatro Arena chiuderà al pubblico per le cerimonie olimpiche.