Cavaion Veronese, niente più sprechi: la tessera sanitaria diventa la chiave dell’Ecocentro.

A Cavaion Veronese si accede all’Ecocentro con la tessera sanitaria: il Comune introduce novità per la gestione dei rifiuti. A partire dal 2 gennaio 2026, l’Ecocentro comunale riaprirà al pubblico inaugurando un nuovo sistema di controllo degli accessi basato sull’utilizzo della tessera sanitaria.

Il nuovo meccanismo è rivolto a tutte le utenze domestiche iscritte ai ruoli Tari. Per varcare i cancelli della struttura, i cittadini dovranno utilizzare la tessera sanitaria dell’intestatario dell’utenza. All’ingresso dell’area sarà installata una segnaletica informativa per guidare gli utenti nelle corrette modalità di inserimento e utilizzo della carta.

Per le utenze non domestiche o per i cittadini sprovvisti di tessera sanitaria, l’Amministrazione ha previsto il rilascio di una tessera sostitutiva, ottenibile rivolgendosi direttamente all’Ufficio Ecologia tramite i contatti telefonici o l’indirizzo email istituzionale.

Secondo quanto comunicato dal Comune, la scelta di questo cambiamento mira a garantire un maggiore controllo degli accessi e a ridurre eventuali abusi. L’obiettivo dichiarato è quello di assicurare una più equa distribuzione del carico fiscale a tutela dei cittadini, migliorando al contempo la tracciabilità, la sicurezza e l’efficienza complessiva del servizio di raccolta.

L’Ecocentro di Cavaion Veronese osserverà i seguenti orari: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:00 alle 18:00, mentre il sabato l’apertura sarà estesa dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18:00. Restano invariati gli orari dell’Ecocentro di Sega di Cavaion, operativo il martedì pomeriggio e l’intera giornata di sabato.