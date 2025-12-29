Controlli dei carabinieri di Verona e provincia durante le festività natalizie: tre arresti, 21 persone denunciate per reati vari.

Durante le festività natalizie, i carabinieri di Verona e provincia hanno intensificato i servizi di pattugliamento e controllo del territorio, concentrandosi sulla prevenzione e repressione dei reati, sulla vigilanza dei soggetti sottoposti a misure cautelari e sul contrasto dello spaccio di stupefacenti.

Nell’ambito di questi servizi, i militari delle Stazioni di San Bonifacio e Nogara hanno arrestato un 31enne italiano e un 27enne marocchino, entrambi sottoposti agli arresti domiciliari, per il reato di evasione. Sempre nella notte del 28 dicembre, il Nucleo operativo e radiomobile di Verona ha arrestato un 19enne italiano gravemente sospettato di detenzione di droga ai fini di spaccio, sequestrando complessivamente circa 187 grammi di hashish e marijuana.

I tre arrestati sono stati successivamente condotti davanti al Giudice del Tribunale di Verona: il 31enne è stato posto in carcere, mentre il 27enne e il 19enne sono tornati agli arresti domiciliari in attesa delle udienze fissate per gennaio e febbraio 2026.

Oltre agli arresti, le pattuglie dei carabinieri hanno effettuato controlli su 1.187 veicoli e identificato 1.246 persone. Sono state ritirate 7 patenti e denunciate 21 persone per reati vari, tra cui furti, truffe, violazioni in materia di stupefacenti, violenze domestiche e guida in stato di ebbrezza.