Iniziare il 2026 di corsa: tutto pronto per il Mini Trail “Del Toresin”

Sport e natura a Capodanno, a Verona il primo dell’anno in corsa con il Mini Trail “Del Toresin”.

Capodanno in corsa a Verona: torna il Mini Trail “Del Toresin” per salutare l’arrivo del 2026 all’insegna dello sport e della socialità. L’Unione Marciatori Veronesi (Umv), insieme ad Asd Verona Runner Together Free, Gm Grezzana e Gm Montorio, invita la cittadinanza alla seconda edizione del Mini Trail “Del Toresin”. L’evento ludico-motorio a passo libero, ribattezzato “Happy New Year Run”, rappresenta un’occasione speciale per iniziare l’anno nuovo immersi nel panorama cittadino e collinare.

Dettagli dell’evento e percorsi.

L’appuntamento è fissato per giovedì 1 gennaio 2026 nel quartiere di Santa Croce, con ritrovo alla parrocchia di via Giuseppe Verdi, 22. La partenza è prevista in una fascia oraria flessibile, dalle ore 8:30 alle 9:30. I partecipanti potranno scegliere tra due diverse tipologie di tracciato, pensate per soddisfare sia i camminatori che i podisti più allenati.

7 km piani: un percorso accessibile a tutti, ideale per una passeggiata rigenerante.

14,5 km collinari: un itinerario più impegnativo che si snoda tra i suggestivi rilievi veronesi.

Modalità di partecipazione e iscrizioni.

Le iscrizioni per i gruppi chiuderanno martedì 30 dicembre alle ore 22:00, mentre i singoli partecipanti potranno iscriversi direttamente la mattina dell’evento, dalle ore 8:30 alle 9:30. Il contributo a sostegno della manifestazione è di 2,50 euro (con una maggiorazione di 1,00 euro per i non soci Fiasp-Umv). Con un contributo di 4,00 euro è possibile ricevere un dono promozionale consistente in un paio di calze natalizie. Sono inoltre previsti premi speciali per i gruppi con almeno 10 iscritti. L’evento, patrocinato dal Comune di Verona, si svolgerà in attuazione degli scopi istituzionali della Fiasp.