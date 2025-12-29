Sconcerto Rock: Gene Gnocchi sbarca a Colognola ai Colli

Il Sorriso di Beatrice presenta Sconcerto Rock: cabaret a ingresso libero con Gene Gnocchi.

Solidarietà e cabaret a Colognola ai Colli: Gene Gnocchi protagonista per “Il Sorriso di Beatrice” con Sconcerto Rock. L’associazione rinnova il suo impegno nel coniugare spettacolo e sensibilizzazione con il consueto appuntamento dedicato alla memoria di Beatrice Bevilacqua. Sabato 17 gennaio 2026, al Palasport “B. Ruffo” di Colognola ai Colli, andrà in scena una serata di cabaret che vedrà come ospite il comico Gene Gnocchi.

L’evento, patrocinato dal Comune di Colognola ai Colli, è stato organizzato in occasione della ricorrenza del compleanno di Beatrice, figura alla quale è intitolata l’organizzazione di volontariato impegnata nel sostegno ai malati oncologici. Lo spettacolo proposto, intitolato “Sconcerto Rock”, vedrà Gene Gnocchi affiancato alla chitarra da Diego Cassani in una commedia che promette di unire l’ironia tagliente del celebre artista a momenti di intrattenimento musicale.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di offrire alla comunità un’occasione di leggerezza e condivisione, mantenendo alta l’attenzione sulla tematica oncologica e sulle attività di supporto svolte dall’associazione sul territorio. La serata, presentata da Paola Reani, avrà inizio alle ore 20:45.

L’ingresso alla manifestazione è libero. Durante l’evento verrà inoltre ricordata la possibilità di sostenere le attività benefiche de Il Sorriso di Beatrice Odv attraverso la devoluzione del cinque per mille nella dichiarazione dei redditi.