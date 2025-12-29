Note Gospel a Pescantina per cambiare la vita di una bimba e del suo cane da assistenza Milo.

Gospel e solidarietà a Pescantina: tutto pronto per il concerto che guarda al futuro della piccola “E” e del suo cane da assistenza Milo. Domenica 4 gennaio 2026, il Teatro “Guido Bianchi” di Pescantina ospiterà un evento speciale: il concerto benefico degli Animula Gospel Singers. L’appuntamento, previsto per le ore 17, è organizzato in collaborazione con l’Assessorato al Sociale del Comune di Pescantina.

Il progetto “Un cane per amico”.

Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto al progetto “Un cane per amico“, un percorso di formazione altamente specializzato per Milo, un cane da assistenza destinato a E, una ragazza di 13 anni.

Milo non sarà solo un animale da compagnia, ma un supporto vitale per la ragazzina: il cane diventerà la sua sicurezza nel relazionarsi con gli altri e, grazie all’addestramento specifico, sarà in grado di aiutarla a gestire e prevenire momenti di crisi legati alla sua particolare condizione medica. Un compagno a quattro zampe capace di offrire supporto quotidiano e migliorare significativamente la qualità della vita della tredicenne.

Come partecipare.

L’ingresso al concerto prevede un’offerta minima di 10 euro. I biglietti saranno disponibili direttamente in loco il giorno dell’evento. Per chi desidera assicurarsi un posto in anticipo, è possibile effettuare una prenotazione scrivendo a questo indirizzo email.

Per chi volesse contribuire ulteriormente o conoscere meglio la storia di E. e Milo, è stata attivata anche una pagina dedicata sulla piattaforma di raccolta fondi GoFundMe.