Polizia locale, maxi-selezione per Verona: come candidarsi

Cercasi funzionari di polizia locale, al via il bando unico in Veneto: candidature, requisiti e scadenze.

Il Comune di Verona ha indetto una selezione unica per funzionari di polizia locale (Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione): al via il bando. La graduatoria non servirà solo al capoluogo scaligero: i candidati inseriti in lista potranno infatti essere assunti, a tempo determinato o indeterminato, anche dai Comuni di Padova e Vicenza attraverso successivi interpelli.

Come presentare la domanda.

Il tempo stringe: gli interessati hanno tempo fino alle ore 12:00 del 22 gennaio 2026 per inviare la propria candidatura. La procedura è interamente telematica e deve essere effettuata esclusivamente attraverso il Portale InPA (www.inpa.gov.it).

Al termine dell’iscrizione, il sistema rilascerà un Codice ID univoco, fondamentale per seguire l’iter concorsuale: l’Amministrazione lo utilizzerà infatti per ogni comunicazione ufficiale, garantendo la privacy e la tracciabilità della pratica. Per chi dovesse riscontrare difficoltà tecniche, il Comune ha messo a disposizione questa email, per assistenza fino a 24 ore prima della scadenza.

Requisiti d’accesso.

La selezione è aperta a un’ampia platea di profili accademici. Chi può partecipare.

Laureati (Triennale, Magistrale o Vecchio Ordinamento) in ambito giuridico, politico-amministrativo, sociologico o delle relazioni internazionali.

in ambito giuridico, politico-amministrativo, sociologico o delle relazioni internazionali. Esperti del settore: chi possiede una laurea in qualsiasi altra disciplina può comunque candidarsi se ha maturato almeno tre anni di servizio subordinato presso una Pubblica Amministrazione nel profilo di Polizia Locale (Area Istruttori o Funzionari).

Il nuovo modello di assunzione “veloce”.

Questa procedura segue il modello della “selezione unica per elenchi di idonei“, uno strumento introdotto per snellire la burocrazia e accelerare l’ingresso di nuovo personale negli Enti Locali.

Il percorso si divide in due momenti.

Formazione dell’elenco: i candidati affrontano una prova d’esame per essere inseriti nella lista degli idonei (valida per tre anni). L’interpello: i Comuni di Verona, Padova e Vicenza, in base alle proprie necessità assunzionali, contatteranno gli iscritti nell’elenco per sottoporli a un’ulteriore prova selettiva finalizzata alla graduatoria di assunzione definitiva.

Tutte le informazioni sul diario delle prove e gli esiti saranno pubblicati sui siti istituzionali degli enti coinvolti e sul portale InPA.