Pescantina: il “contro-film” di Natale sbarca al Teatro Bianchi

Balasso dialoga con il pubblico al Teatro Bianchi di Pescantina e presenta il suo “contro-film” di Natale.

Lunedì 5 gennaio, alle ore 21, il Teatro di Pescantina Guido Bianchi ospita l’attore e autore Natalino Balasso, per presentare il suo “contro-film” di Natale 2025. L’organizzazione dell’evento è curata da Simonetta Vacondio.

Al centro della serata la proiezione della pellicola “Anouk”, un’opera prodotta dal Circolo Balasso e diretta dal regista Nathaniel Basso, con le musiche originali firmate da “I cugini di Balasso“. Al termine della visione, lo stesso Natalino Balasso, affiancato dall’attrice Marta Cortellazzo Wiel, rimarrà in sala per un momento di confronto diretto con il pubblico, approfondendo le tematiche e le suggestioni emerse durante il film.

La trama: un thriller dell’anima

“Anouk” narra la storia di due gemelle, Anouk e Suzanne, profondamente segnate dalla perdita prematura dei genitori in un tragico incidente avvenuto durante la loro adolescenza. Le due donne convivono serenamente nella casa materna fino a quando, una notte, scoprono di essere spiate da un osservatore misterioso.

L’evento scatena reazioni opposte nelle sorelle: Suzanne, la più intrepida, inizia un’indagine personale sul campo. Anouk, di professione psicologa e dotata di un carattere più razionale e testardo, cerca risposte nei colloqui con i propri pazienti. Attraverso percorsi differenti ma convergenti, le due protagoniste arriveranno a svelare una verità pericolosa e inaspettata che affonda le radici nel loro passato traumatico.