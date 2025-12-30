La giunta del comune di Verona conferma tutte le agevolazioni per il trasporto pubblico locale anche per l’anno 2026.

La giunta comunale di Verona ha approvato le agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale urbano valide per l’anno 2026. Il provvedimento prevede il mantenimento delle agevolazioni già in vigore, rivolte a famiglie, studenti, anziani, persone con disabilità e cittadini in condizioni economiche fragili, oltre a specifiche misure a sostegno dell’inclusione sociale.



Tra le agevolazioni confermate figurano il biglietto urbano gruppi, il biglietto a fasce orarie e l’abbonamento annuale City Mover gratuito dal terzo figlio, riservato alle famiglie residenti con più figli. Restano inoltre attive le riduzioni e le tariffe agevolate per studenti appartenenti a famiglie numerose o con ISEE basso, per pensionati, per utenti over 70 e per iscritti all’Università della Terza Età.



Sono mantenute anche le agevolazioni dedicate alle persone con disabilità e agli invalidi del lavoro, così come le misure a favore dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale impegnati in attività di utilità sociale sul territorio comunale.

Per l’anno 2026 è confermata una spesa complessiva presunta di 100mila euro a carico del bilancio comunale, destinata a garantire la copertura dei costi delle agevolazioni tariffarie riconosciute agli utenti del servizio di trasporto pubblico locale urbano.