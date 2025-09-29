Al via la quinta edizione di “Ottobre Rosa”: l’Arena si illumina per sensibilizzare alla prevenzione.

Verona si tinge di rosa per la lotta al tumore al seno: mercoledì 1 ottobre, in piazza Bra, l’Arena si illuminerà per la quinta edizione di “Ottobre Rosa“. Si tratta di un evento che unisce la comunità nella campagna di sensibilizzazione e prevenzione contro questa malattia.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Verona, è patrocinata dalla Regione Veneto e dalla Provincia di Verona, con la collaborazione di diverse associazioni del territorio: AIRC, Fondazione Umberto Veronesi, Andos, Lilt, l’Associazione “La Cura sono io”, “Il Sorriso di Beatrice”, “Giada e Pink Darsena del Garda” e, da quest’anno, la Fondazione ANT.

Progressi, prevenzione e i dati della malattia.

L’evento celebra i progressi della ricerca che hanno portato la sopravvivenza al tumore al seno all’88%. Tuttavia, l’attenzione resta alta: la malattia colpisce ogni anno in Italia 55.700 donne e circa 500 uomini.

La cerimonia di accensione dell’Arena non è solo un momento simbolico, ma anche un richiamo all’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, due armi fondamentali per combattere il tumore al seno.