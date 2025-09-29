A Verona è la giornata degli gnocchi: mangiarli oggi porta “schei”

Non solo a Carnevale: a Verona gli gnocchi si festeggiano anche il 29 settembre.

A Verona il 29 settembre non è solo la festa di San Michele Arcangelo: è anche la giornata degli gnocchi, piatto simbolo della città. La tradizione risale al Cinquecento, quando Tommaso da Vico lasciò un’eredità perché in quel giorno gli abitanti di San Zeno ricevessero gnocchi e vino, in ricordo di una grave carestia.

Gli gnocchi veronesi, un tempo preparati solo con farina e acqua, hanno assunto la forma attuale nel Settecento con l’aggiunta delle patate. Oggi sono protagonisti di due ricorrenze: il Venerdì Gnocolar di Carnevale e la festa del 29 settembre, quando gustarli significa augurarsi fortuna e prosperità.

Dalla ricetta tradizionale, con burro e formaggio, alle varianti con pomodoro, gorgonzola, zucchero e cannella, o sbatui come si fa in Lessinia, o ancora in versione rustica con patate cotte sotto la brace, gli gnocchi sono sempre buoni.