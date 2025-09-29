Parola d’ordine “Sostenibilità”: ecco i dieci progetti finanziati da Fondazione Cariverona.

Verona diventa laboratorio di sostenibilità con dieci progetti finanziati da Fondazione Cariverona nell’ambito dei bandi Capitale Naturale e Format 2025. Questi complessivamente hanno assegnato 5,3 milioni di euro a 33 iniziative tra Veneto, Lombardia e Marche.

Progetti.

Tra i progetti veronesi spiccano Resilient Wetland, che restituisce vita a tre aree umide tra Cerea e Bovolone, e il Biodiversity Hub di Nogarole Rocca, un modello innovativo che unisce verde urbano e gestione sostenibile delle acque. A Povegliano, invece, il recupero dei fontanili diventa occasione per un nuovo parco diffuso delle risorgive veronesi.

Sul fronte formativo, Clim-Act! Verona mette in rete Comuni, professionisti e imprese per una roadmap condivisa verso la città del futuro, mentre Eco-Post-It trasforma i ragazzi in reporter ambientali con podcast, video e web-serie.

Non mancano i progetti che intrecciano creatività e sostenibilità: dal parco storico di Villa Girasole, che si apre al digitale e alla citizen science, a Transformative Ecological Kindness, che usa fotografia e audiovisivo per raccontare i cambiamenti climatici.

L’impatto.

Nei prossimi anni, grazie ai due bandi, verranno piantati 60mila nuovi alberi, recuperati oltre 40 ettari di aree verdi e attivate 30mila ore di formazione. Solo nel Veronese, i progetti mobilitano decine di enti pubblici, scuole, associazioni e aziende, costruendo una rete territoriale che punta a durare nel tempo. Dal 2019 a oggi, Fondazione Cariverona ha investito 18 milioni di euro in 137 progetti tra ambiente e formazione.