Torna la corsa di Halloween al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio

Corsa di Halloween in maschera tra le zucche: il Parco Sigurtà di Valeggio festeggia il suo “ultimo” giorno.

Parco Giardino Sigurtà Valeggio sul Mincio: domenica 9 novembre torna la corsa non competitiva di Halloween 2025. Una domenica all’insegna di sport, natura e divertimento attende i partecipanti della camminata in programma l‘ultimo giorno di apertura stagionale del parco. Tra centinaia di zucche, scenografie a tema e i colori dell’autunno, i runner e i camminatori vivranno un’esperienza arricchita da musica dal vivo, animazione di Radio Pico e punti ristoro lungo i percorsi.

La manifestazione, non competitiva e aperta a tutti, ha negli anni attratto centinaia di appassionati: l’edizione 2024 ha registrato 1.500 partecipanti tra podisti, famiglie e gruppi di amici.

Tre percorsi per tutti i livelli.

L’evento propone tre tracciati, da scegliere tra corsa o camminata: 2,5 km: itinerario pianeggiante, ideale per famiglie e principianti. 6 km – Itinerario degli Incanti: con saliscendi tra i panorami più suggestivi del parco. 10 km: percorso più lungo, con un tratto esterno tra i vigneti circostanti. La partenza è prevista tra le 9.00 e le 10.00.

Halloween e premi speciali.

Chi vorrà partecipare in maschera avrà la possibilità di concorrere per premi dedicati: Miglior travestimento maschile. Miglior travestimento femminile. Gruppo più numeroso.

Iscrizioni e pacchi gara.

Le iscrizioni sono già aperte online per singoli e gruppi. Promo settembre fino al 30 settembre: iscrizione individuale 8 €. Dal 1° ottobre all’8 novembre: iscrizione individuale online 12 €. Iscrizione sul posto il 9 novembre: 14 €. Gruppi (minimo 15 persone): 8 € a persona, iscrizione online entro l’8 novembre

L’iscrizione, cosa comprende.

Partecipazione alla corsa. Ingresso al parco per l’intera giornata. Maglia ufficiale dell’evento. Pacco gara con generi alimentari (disponibili 1.800 pacchi, fino a esaurimento). Informazioni pratiche. Ingresso riservato ai partecipanti dalle 8.00 alle 9.00. Dopo le 9.00 il biglietto corsa non sarà più valido. Mezzi interni del parco (trenini, golf-cart, biciclette) riprenderanno a circolare dalle 13.00. Disponibile deposito borse. Le iscrizioni online sono già aperte su sigurta.it.