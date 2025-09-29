Nastro Rosa nelle farmacie di Verona per la prevenzione del tumore al seno, che può colpire anche gli uomini.

Per tutto ottobre le spillette con il Nastro Rosa di Airc saranno disponibili nelle farmacie di Verona per sostenere la ricerca scientifica contro il tumore al seno. Gli esercizi aderenti a Federfarma promuovono la prevenzione e invitano a contribuire con una spesa minima di 2 euro.

L’iniziativa rientra nella campagna “Nastro Rosa Airc”, che da trent’anni accompagna il mese dedicato in tutto il mondo alla lotta contro il carcinoma mammario. Oltre alla raccolta fondi, le farmacie diventano punti di informazione: i cittadini troveranno materiali informativi su controlli, screening e stili di vita salutari.

Numeri e obiettivi.

Ogni anno in Italia si registrano circa 53 mila nuove diagnosi tra le donne e 500 tra gli uomini. La sopravvivenza a cinque anni ha raggiunto l’88%, grazie ai progressi della ricerca, ma resta essenziale individuare la malattia il più presto possibile. Nonostante i programmi di screening gratuiti, soprattutto tra le giovani donne la conoscenza rimane parziale: il 24% non sa dell’esistenza degli screening e solo il 41% è consapevole della possibilità di effettuare una mammografia biennale gratuita.

Uomini: occhio!

Anche gli uomini non sono del tutto al riparo: il tumore al seno maschile rappresenta l’1% del totale, con un’incidenza in crescita, in particolare tra i più giovani.

Segnali da non ignorare.

Noduli, rossore, ispessimento della pelle attorno al capezzolo, modifiche della sua forma, secrezioni anomale o tumefazioni ascellari sono campanelli d’allarme che non vanno trascurati.

Stili di vita che fanno la differenza.

Prevenzione significa anche attenzione quotidiana: praticare attività fisica, limitare l’alcol, non fumare e seguire un’alimentazione equilibrata e ricca di vegetali. Per le neomamme, l’allattamento fino ai sei mesi di vita del bambino, e oltre, rappresenta una protezione aggiuntiva.

Dove trovare le spillette.

Le farmacie che aderiscono all’iniziativa espongono la locandina dedicata; l’elenco completo è disponibile su nastrorosa.it.