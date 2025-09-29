Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Valeggio sul Mincio dopo essersi rifiutato di fornire le generalità e di fare l’alcoltest.

Notte movimentata quella appena trascorsa a Valeggio sul Mincio, dove un uomo di 45 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato dai carabinieri di Peschiera del Garda per una serie di reati che vanno dalla resistenza e violenza a pubblico ufficiale al rifiuto di fornire le proprie generalità e di sottoporsi agli accertamenti per alcol e droga.

Secondo quanto ricostruito, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione delle violazioni del codice della strada, i militari hanno fermato l’uomo mentre transitava a bordo di un’auto a Valeggio sul Mincio. Alla richiesta di documenti e generalità, il 45enne avrebbe rifiutato di fornire qualsiasi dato, tentando di allontanarsi a piedi.

Raggiunto dalla pattuglia, l’uomo si sarebbe scagliato contro i militari con spintoni, calci e sputi, opponendo una forte resistenza. Dopo averlo bloccato, i carabinieri hanno perquisito il veicolo, rinvenendo la patente di guida che ha permesso l’identificazione. Anche in caserma, però, il fermato avrebbe continuato con insulti e minacce.

Informata la Procura della Repubblica di Verona, l’uomo è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Peschiera del Garda. Nella mattinata di oggi, il giudice del Tribunale di Verona ha convalidato l’arresto e, dopo patteggiamento, ha condannato il 45enne a quattro mesi di reclusione, con pena sospesa.