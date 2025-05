Inevitabile l’effetto ponte del primo maggio: assalto al centro di Verona e parcheggi esauriti già dalla mattina di oggi, sabato 3.

L’effetto ponte di primavera torna inevitabilmente a farsi sentire a Verona, con l’ormai immancabile assalto di turisti e visitatori al centro storico, complice anche questo assaggio d’estate che però è destinato ad avere ormai le ore contate.

Già dalla tarda mattinata di oggi, sabato 3 maggio, risultavano esauriti i parcheggi di Verona centro, dell’Arsenale e di piazza Isolo. Qualche posto libero si poteva ancora trovare in Cittadella, al parcheggio Arena o al parcheggio del Tribunale.

Immancabili anche le code per entrare in Arena o al Cortile di Giulietta: oltre i 45 minuti di attesa, con la fila per la Casa di Giulietta che ormai in questi giorni da via Cappello raggiunge sempre tranquillamente piazza Erbe.